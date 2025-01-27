Росіяни скинули вибухівку з дрона на Херсон: постраждав чоловік

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Сьогодні вдень, 27 січня, окупаційні війська РФ знову атакували Херсон БпЛА. Внаслідок удару дрона поранення дістав мирний житель

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

За наявними даними, загарбники вдарили БпЛА по місту близько 13:00.

"Через скидання вибухівки з дрона 38-річний чоловік дістав вибухову травму та множинні уламкові поранення ніг", — йдеться у повідомленні.

Херсонця ушпиталили до лікарні у середньому стані тяжкості.

Нагадаємо, зранку 27 січня росіяни обстріляли Херсон. Під прицілом були житлові квартали у Корабельному районі.