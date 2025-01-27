Росіяни скинули вибухівку з дрона на Херсон: постраждав чоловік
Сьогодні вдень, 27 січня, окупаційні війська РФ знову атакували Херсон БпЛА. Внаслідок удару дрона поранення дістав мирний житель
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
За наявними даними, загарбники вдарили БпЛА по місту близько 13:00.
"Через скидання вибухівки з дрона 38-річний чоловік дістав вибухову травму та множинні уламкові поранення ніг", — йдеться у повідомленні.
Херсонця ушпиталили до лікарні у середньому стані тяжкості.
Нагадаємо, зранку 27 січня росіяни обстріляли Херсон. Під прицілом були житлові квартали у Корабельному районі.
Пожежі та зруйновані під'їзди будинків: ОВА показала наслідки ударів КАБами по СтепногірськуВсі новини »
27 січня 2025, 15:25Окупанти знову вдарили по Харківщині, поранено жінку
27 січня 2025, 15:14Окупанти обстріляли передмістя Херсона: пошкоджені будинки
27 січня 2025, 12:57
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
У Херсоні росіяни вбили тракториста
27 січня 2025, 19:00У Львові сутенеру пом'якшили вирок через донат для військових
27 січня 2025, 18:50НАБУ розпочало розслідування проти міністра оборони Умєрова, — ЦПК
27 січня 2025, 18:30"Зривали" мобілізацію: на Вінниччині затримали жінок-адміністраторів Viber-групи для ухилянтів
27 січня 2025, 18:15Побив і волочив по проїжджій частині: харків'янку жорстоко побив співмешканець
27 січня 2025, 18:14Хотіли втекти в Молдову: на Одещині затримали авто з чотирма чоловіками
27 січня 2025, 18:07У Кривому Розі в модульному укритті побилися чоловіки: один з них помер у лікарні
27 січня 2025, 17:56Зливав дані про ЗСУ: на Харківщині засудили росіянина, який шпигував для окупантів
27 січня 2025, 17:39Небезпека 3 рівня: у ДСНС попередили Закарпаття та Прикарпаття про небезпечну погоду
27 січня 2025, 17:18
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Всі блоги »