Россияне сбросили взрывчатку с дрона на Херсон: пострадал мужчина
Сегодня днем, 27 января, оккупационные войска РФ снова атаковали Херсон БпЛА. В результате удара дрона ранения получил мирный житель
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
По имеющимся данным, захватчики ударили БпЛА по городу около 13:00.
"Из-за сброса взрывчатки с дрона 38-летний мужчина получил взрывную травму и множественные обломочные ранения ног", — говорится в сообщении.
Херсонца госпитализировали в больницу в среднем состоянии тяжести.
Напомним, утром 27 января россияне обстреляли Херсон. Под прицелом оказались жилые кварталы в Корабельном районе.
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