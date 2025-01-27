Пожежі та зруйновані під'їзди будинків: ОВА показала наслідки ударів КАБами по Степногірську
Внаслідок авіаудару КАБАми по селищу Степногірськ Василівського району у понеділок, 27 січня, зруйновані та пошкоджені під'їзди багатоповерхівки. Виникли пожежі
Відповідні світлини оприлюднив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"На фото наслідки ворожої атаки по Степногірську", – прокоментував жахливі світлини Іван Федоров.
Нагадаємо, внаслідок сьогоднішнього удару КАБами по Степногірську поранені четверо мирних жителів.
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