14:30  27 січня
На Волині викрили залізничників, які перевозили чоловіків у локомотивах до Польщі
14:35  27 січня
Росіяни вдарили КАБами по Степногірську на Запоріжжі: поранені 4 цивільних
13:20  27 січня
В Одесі працівники ТЦК побили сина журналістки: проти них відкрили кримінальне провадження
UA | RU
UA | RU
27 січня 2025, 15:25

Пожежі та зруйновані під'їзди будинків: ОВА показала наслідки ударів КАБами по Степногірську

27 січня 2025, 15:25
Читайте также на русском языке
фото: Запорізька ОВА
Читайте также
на русском языке

Внаслідок авіаудару КАБАми по селищу Степногірськ Василівського району у понеділок, 27 січня, зруйновані та пошкоджені під'їзди багатоповерхівки. Виникли пожежі

Відповідні світлини оприлюднив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"На фото наслідки ворожої атаки по Степногірську", – прокоментував жахливі світлини Іван Федоров.

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішнього удару КАБами по Степногірську поранені четверо мирних жителів.

війна окупанти постраждалі Запорізька ОВА авіаудар руйнування Федоров Іван Сергійович КАБ Степногірськ багатоповерхівка
Окупанти знову вдарили по Харківщині, поранено жінку
27 січня 2025, 15:14
Росіяни вдарили КАБами по Степногірську на Запоріжжі: поранені 4 цивільних
27 січня 2025, 14:35
Окупанти скинули три авіабомби на Костянтинівку: поранені чотири людини
27 січня 2025, 13:48
Всі новини »
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
В ГУР спростували, що Буданов сказав нардепам про "загрозу для існування України" без переговорів
27 січня 2025, 15:50
У Києві хвилину мовчання проводитимуть по-новому: що зміниться
27 січня 2025, 15:40
Прикордонники показали відбиття ворожого штурму під Вовчанськом
27 січня 2025, 15:39
У "Дії" відновили послугу перереєстрації авто
27 січня 2025, 15:18
Окупанти знову вдарили по Харківщині, поранено жінку
27 січня 2025, 15:14
Збитки на понад 5 млн грн: завершено розслідування схеми привласнення генераторів для ЗСУ
27 січня 2025, 15:07
У Харкові відкрили ще одну підземну школу: за парти сіли 750 дітей
27 січня 2025, 15:04
ЗСУ залишили південь Великої Новосілки на Донеччині, щоб уникнути оточення
27 січня 2025, 15:00
Назвали імена генералів РФ, які вчиняли злочини проти Харківщини: один з них - родом з області
27 січня 2025, 14:47
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Володимир Фесенко
Олексій Кущ
Всі блоги »