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Про це повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

"У Конотопському, в Шосткинському районах у нас 38 населених пунктів, звідки вже повністю люди виїхали, і ці населені пункти віддали Збройним силам", – розповів очільник ОВА.

Він також додав, що Сумський і Шосткинський райони Сумщини на сьогодні найбільше потерпають від атак з боку РФ, там оголошена примусова евакуація населення.

"Практично ми сьогодні завершуємо ці евакуаційні заходи. Але ще є багато населених пунктів, де залишаються люди, які з якихось своїх міркувань не бажають виїжджати. Там залучаємо правоохоронні органи, а також переконуємо в тому, що треба виїжджати. Надаємо їм пропозиції щодо розміщення в інших містах", – зазначив Артюх.

Очільник ОВА зауважив, що уздовж всього кордону області евакуації потребують ще до 20 тисяч осіб.

Говорячи про громади, які зазнали найбільших руйнувань через обстріли РФ, Артюх назвав Великописарівську громаду Охтирського району, Білопільську громаду Сумського району, Середино-Будську громаду Шосткинського району. Також, за його словами, щодня росіяни нищать КАБами Хотінську громаду Сумського району. Начальник ОВА зазначив, що точну кількість зруйнованих сіл назвати важко, оскільки обстріли не припиняються.

Нагадаємо, 21 січня під час чергової дронової атаки на Сумщині прикордонники збили ворожі дрони типу "Гербера" та "Ланцет".