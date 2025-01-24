Россия готовит массированные обстрелы Херсона и пригорода 25 января, — ОВА
В субботу утром, 25 января, российская армия планирует атаковать Херсон и окрестности областного центра. Для ударов захватчики применят ствольную и реактивную артиллерию
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
"Получаем информацию о вероятном массированном российском обстреле Херсона. Позаботьтесь о собственной и безопасности своих родных! Берегите себя!", — предупредил Александр Прокудин.
Напомним, 24 января российские оккупанты атаковали беспилотником поселок Антоновка Херсонского района. В результате вражеского удара пострадали двое местных жителей.
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