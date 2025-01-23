Закупив неякісного одягу для ЗСУ на 21 млн грн: судитимуть високопосадовця Херсонської ОДА

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування стосовно директора Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОДА. Посадовець закупив неякісний одяг для бійців на понад 21 млн грн. Обвинувальний акт направили до суду

Про це повідомляє пресцентр ДБР, інформує RegioNews.

За матеріалами слідства, Херсонська ОДА оголосила тендер для закупівлі одягу для військових. Через змову постачальників із посадовцем департаменту тендер виграли обрані ним підприємці.

"Ділки купували дешевий, неякісний одяг без належних сертифікатів про відповідність вимогам Міноборони України. Товар лише візуально був схожий на військовий", — йдеться у повідомленні.

Загалом держава зазнала збитків на понад 21 млн грн.

Посадовця звільнили, його обвинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років із конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці повідомили про підозру співзасновнику товариства у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах. За даними слідства, він поставив неякісну форму військовослужбовцям на 29 млн грн.