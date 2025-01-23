Закупил некачественную одежду для ВСУ на 21 млн грн: будут судить чиновника Херсонской ОГА

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование в отношении директора Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской ОГА. Чиновник закупил некачественную одежду для более чем 21 млн грн. Обвинительный акт направили в суд

Об этом сообщает пресс-центр ГБР, информирует RegioNews.

По материалам следствия, Херсонская ОГА объявила тендер по закупке одежды для военных. Из-за сговора поставщиков с должностным лицом департамента тендер выиграли избранные им предприниматели.

"Делки покупали дешевую, некачественную одежду без надлежащих сертификатов о соответствии требованиям Минобороны Украины. Товар только визуально походил на военный", — говорится в сообщении.

В целом государство понесло убытки более чем на 21 млн грн.

Чиновника уволили, его обвиняют в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам. Фигуранту грозит лишение свободы сроком до пяти лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что правоохранители сообщили о подозрении соучредителю общества в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах. По данным следствия, он поставил некачественную форму военнослужащим на 29 млн грн.