Росіяни вдарили безпілотниками по Херсону: постраждали 5 містян
Сьогодні вранці, 21 січня, окупаційні війська РФ кілька разів атакували безпілотниками Дніпровський район Херсона. Постраждали щонайменше п'ятеро мирних мешканців
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
Відомо, що вперше росіяни атакували Херсон дроном близько 09:00.
"Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала 44-річна жінка, а також троє чоловіків, 52, 53 та 56 років. Попередньо, вони дістали вибухові травми", – йдеться у повідомленні.
Пізніше через черговий удар ворожого БпЛА постраждав 78-річний чоловік. Пенсіонер дістав вибухову травму.
Наразі всі потерпілі перебувають у лікарні.
Нагадаємо, 20 січня російські окупанти атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів шестеро мирних мешканців дістали поранення.