Россияне ударили беспилотниками по Херсону: пострадали 5 горожан
Сегодня утром, 21 января, оккупационные войска РФ несколько раз атаковали беспилотниками Днепровский район Херсона. Пострадали не менее пяти мирных жителей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
Известно, что впервые россияне атаковали Херсон дроном около 09:00.
"В результате сброса взрывчатки с дрона пострадала 44-летняя женщина, а также трое мужчин, 52, 53 и 56 лет. Предварительно, они получили взрывные травмы", – говорится в сообщении.
Позже из-за очередного удара вражеского БпЛА пострадал 78-летний мужчина. Пенсионер получил взрывную травму.
Сейчас все пострадавшие находятся в больнице.
Напомним, 20 января российские оккупанты атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов шесть мирных жителей получили ранения.