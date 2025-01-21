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21 января 2025, 10:55

Россияне ударили беспилотниками по Херсону: пострадали 5 горожан

21 января 2025, 10:55
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Сегодня утром, 21 января, оккупационные войска РФ несколько раз атаковали беспилотниками Днепровский район Херсона. Пострадали не менее пяти мирных жителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Известно, что впервые россияне атаковали Херсон дроном около 09:00.

"В результате сброса взрывчатки с дрона пострадала 44-летняя женщина, а также трое мужчин, 52, 53 и 56 лет. Предварительно, они получили взрывные травмы", – говорится в сообщении.

Позже из-за очередного удара вражеского БпЛА пострадал 78-летний мужчина. Пенсионер получил взрывную травму.

Сейчас все пострадавшие находятся в больнице.

Напомним, 20 января российские оккупанты атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов шесть мирных жителей получили ранения.

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