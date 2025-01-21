фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"На південному напрямку вороги їх запускають зазвичай з Криму, тому саме над водою прикордонники і намагаються їх збивати. Зі стрілецької зброї це зробити досить складно, але все ж можливо завдяки великій кількості мобільних екіпажів та високій щільності вогню", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 20 січня російські війська здійснили чергову дронову атаку по території України. Ворог запустив 141 безпілотник.