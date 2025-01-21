"Зоряні війни": прикордонники показали знищення "Шахедів" на Херсонщині
Мобільна вогнева група "Говерла" прикордонників 79-го загону цілодобово відстежує і знищує ворожі дрони типу "Шахед"
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"На південному напрямку вороги їх запускають зазвичай з Криму, тому саме над водою прикордонники і намагаються їх збивати. Зі стрілецької зброї це зробити досить складно, але все ж можливо завдяки великій кількості мобільних екіпажів та високій щільності вогню", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 20 січня російські війська здійснили чергову дронову атаку по території України. Ворог запустив 141 безпілотник.
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