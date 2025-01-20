Росіяни накрили з артилерії селище під Херсоном: поранений цивільний

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У понеділок, 20 січня, російські війська атакували з артилерії селище Білозерка Херсонського району. Через обстріл постраждав мирний житель

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

За наявними даними, окупанти обстріляли Білозерку о 15:00.

"Внаслідок ворожої артилерійської атаки 59-річний чоловік, який перебував на вулиці, дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення руки та ноги", – йдеться в повідомленні.

Потерпілого ушпиталили до лікарні. Він перебуває під наглядом медиків.

Нагадаємо, сьогодні окупаційні війська РФ атакували з БпЛА село Новодмитрівка на Херсонщині. Внаслідок ворожого удару постраждав 59-річний чоловік.