Россияне накрыли из артиллерии поселок под Херсоном: ранен гражданский

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В понедельник, 20 января, российские войска атаковали из артиллерии поселок Белозерка Херсонского района. Из-за обстрелов пострадал мирный житель

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

По имеющимся данным, оккупанты обстреляли Белозерку в 15:00.

"В результате вражеской артиллерийской атаки 59-летний мужчина, находившийся на улице, получил взрывную травму, контузию, обломочные ранения руки и ноги", – говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Он находится под наблюдением медиков.

Напомним, сегодня оккупационные войска РФ атаковали из БпЛА село Новодмитровка Херсонской области. В результате вражеского удара пострадал 59-летний мужчина.