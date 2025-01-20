Окупанти скинули вибухівку з БпЛА на село в Херсонському районі: постраждав чоловік

ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні, 20 січня, окупаційні війська РФ атакували з БпЛА село Новодмитрівка Херсонського району. Внаслідок ворожого удару поранений цивільний

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

Відомо, що загарбники атакували Новодмитрівку опівдні. Через скидання вибухівки з дрона постраждав 59-річний чоловік. Житель Білозерської громади дістав вибухову травму, контузію, а також уламкові поранення обличчя та ноги.

"Потерпілий – під наглядом медиків. Його стан оцінюють як середньої важкості", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Херсонській області минулої доби через російські удари одна людина загинула і ще двоє зазнали поранень.