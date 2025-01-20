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20 січня 2025, 14:56

У Сумах вибухотехніки знешкодили ворожий дрон, який впав у місті

20 січня 2025, 14:56
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фото: поліція
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Безпілотники, які не вибухнули, можуть містити небезпечні елементи, включно з вибухівкою, хімічними речовинами чи іншими шкідливими матеріалами

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Днями поліція отримала повідомлення про виявлення дрона в Сумах.

Вибухотехніки провели ретельну перевірку та знешкодили вибухівку. Завдяки їхній професійній роботі ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше на Сумщині вибухотехніки знешкодили авіаційну ракету Х-101, яка не вибухнула після падіння. Днями її знайшли неподалік одного з сіл.

Суми дрон безпілотники вибухотехніки війна
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