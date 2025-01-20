У Сумах вибухотехніки знешкодили ворожий дрон, який впав у місті
Безпілотники, які не вибухнули, можуть містити небезпечні елементи, включно з вибухівкою, хімічними речовинами чи іншими шкідливими матеріалами
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Днями поліція отримала повідомлення про виявлення дрона в Сумах.
Вибухотехніки провели ретельну перевірку та знешкодили вибухівку. Завдяки їхній професійній роботі ніхто не постраждав.
Нагадаємо, раніше на Сумщині вибухотехніки знешкодили авіаційну ракету Х-101, яка не вибухнула після падіння. Днями її знайшли неподалік одного з сіл.
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