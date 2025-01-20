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З самого ранку 20 січня російські війська вкрили вогнем село Степанівка Херсонського району

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Під прицілом опинився житловий будинок. Внаслідок "прильоту” на подвірʼя в оселі потрощило дах, фасад, вибило шибки.

До лікарні доставили 39-річну жінку, яка потрапила під ворожий удар. У неї діагностували вибухову травму, контузію та уламкове поранення гомілки.

Нагадаємо, у Херсонській області минулої доби через російські удари одна людина загинула і ще двоє зазнали поранень.