Окупанти атакували з дрона автобус у Херсоні: постраждав водій

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У понеділок, 20 січня, російські війська атакували з дрона автобус у Дніпровському районі Херсона

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.

"У Дніпровському районі ворог знову атакував громадський транспорт", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на автобус, який належить приватному підприємству-перевізнику, росіяни скинули вибухівку з дрона.

Уламками від розбитого лобового скла був поранений 56-річний водій. Чоловіка госпіталізували. У нього мінно-вибухова травма та уламкові поранення.

Нагадаємо, у Херсонській області минулої доби через російські удари одна людина загинула і ще двоє зазнали поранень.