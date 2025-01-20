Оккупанты сбросили взрывчатку с БпЛА на село в Херсонском районе: пострадал мужчина

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Сегодня, 20 января, оккупационные войска РФ атаковали из БпЛА село Новодмитровка Херсонского района. В результате вражеского удара ранен гражданский

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Известно, что захватчики атаковали село в полдень. Из-за сброса взрывчатки с дрона пострадал 59-летний мужчина. Житель Белозерской общины получил взрывную травму, контузию, а также обломочные ранения лица и ноги.

"Пострадавший – под наблюдением медиков. Его состояние оценивают как средней тяжести", – говорится в сообщении.

Напомним, в Херсонской области за прошедшие сутки из-за российских ударов один человек погиб и еще двое получили ранения.