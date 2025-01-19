У передмісті Херсона цивільний підірвався на російській міні
Інцидент стався вдень 19 січня у селищі Антонівка Херсонського району. Потерпілий втратив частину ноги
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації.
"Поблизу автобусної зупинки 59-річний чоловік наступив на протипіхотну міну "пелюстка". Внаслідок детонації він дістав вибухову травму і травматичну ампутацію стопи. Потерпілого шпиталізували. Він ― у тяжкому стані", ― йдеться у повідомленні.
В ОВА нагадали про правила мінної безпеки: не наближайтеся, не торкайтеся, повідомляйте за номерами "101" або "102".
Нагадаємо, раніше поблизу села Миролюбівка Херсонського району на російській міні підірвався тракторист, що працював у полі.
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