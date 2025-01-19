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19 січня 2025, 17:00

У передмісті Херсона цивільний підірвався на російській міні

19 січня 2025, 17:00
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Інцидент стався вдень 19 січня у селищі Антонівка Херсонського району. Потерпілий втратив частину ноги

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації.

"Поблизу автобусної зупинки 59-річний чоловік наступив на протипіхотну міну "пелюстка". Внаслідок детонації він дістав вибухову травму і травматичну ампутацію стопи. Потерпілого шпиталізували. Він ― у тяжкому стані", ― йдеться у повідомленні.

В ОВА нагадали про правила мінної безпеки: не наближайтеся, не торкайтеся, повідомляйте за номерами "101" або "102".

Нагадаємо, раніше поблизу села Миролюбівка Херсонського району на російській міні підірвався тракторист, що працював у полі.

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