У передмісті Херсона цивільний підірвався на російській міні

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації.

"Поблизу автобусної зупинки 59-річний чоловік наступив на протипіхотну міну "пелюстка". Внаслідок детонації він дістав вибухову травму і травматичну ампутацію стопи. Потерпілого шпиталізували. Він ― у тяжкому стані", ― йдеться у повідомленні.

В ОВА нагадали про правила мінної безпеки: не наближайтеся, не торкайтеся, повідомляйте за номерами "101" або "102".

Нагадаємо, раніше поблизу села Миролюбівка Херсонського району на російській міні підірвався тракторист, що працював у полі.