В пригороде Херсона гражданский подорвался на российской мине
Инцидент произошел днем 19 января в поселке Антоновка Херсонского района. Потерпевший потерял часть ноги
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Херсонской областной военной администрации.
"Возле автобусной остановки 59-летний мужчина наступил на противопехотную мину "лепесток". В результате детонации он получил взрывную травму и травматическую ампутацию стопы. Пострадавшего госпитализировали. Он ― в тяжелом состоянии", ― говорится в сообщении.
В ОВА напомнили о правилах минной безопасности: не приближайтесь, не прикасайтесь, сообщайте по номерам "101" или "102".
Напомним, ранее вблизи села Миролюбовка Херсонского района на российской мине взорвался работавший в поле тракторист.
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