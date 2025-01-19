В пригороде Херсона гражданский подорвался на российской мине

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Херсонской областной военной администрации.

"Возле автобусной остановки 59-летний мужчина наступил на противопехотную мину "лепесток". В результате детонации он получил взрывную травму и травматическую ампутацию стопы. Пострадавшего госпитализировали. Он ― в тяжелом состоянии", ― говорится в сообщении.

В ОВА напомнили о правилах минной безопасности: не приближайтесь, не прикасайтесь, сообщайте по номерам "101" или "102".

Напомним, ранее вблизи села Миролюбовка Херсонского района на российской мине взорвался работавший в поле тракторист.