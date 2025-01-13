Удар по маршрутці у Херсоні 6 січня: кількість жертв зросла

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У лікарні від тяжких поранень, отриманих під час атаки з дрона на маршрутку у Херсоні 6 січня, померла жінка

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, зупинилося серце фахівчині Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Лариси Досенко.

"Черговий російський злочин припав саме на час повернення Лариси Іванівни додому з роботи, яку вона продовжувала виконувати, навіть у надскладних умовах. Весь цей час жінка перебувала у реанімації. Лікарі до останнього боролися за її життя, втім поранення виявилися надто тяжкими", – йдеться у повідомленні.

За даними Прокудіна, Ларисі Іванівні було 56 років, у неї залишилися мати та донька.

Нагадаємо, через атаку дрона на маршрутку в Шуменському мікрорайоні Херсона загинув 50-річний чоловік. Постраждали 8 людей.