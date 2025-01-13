Удар по маршрутке в Херсоне 6 января: количество жертв возросло

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В больнице от тяжелых ранений, полученных во время атаки с дрона на маршрутку в Херсоне 6 января, скончалась женщина

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, остановилось сердце специалиста Главного управления ГПС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе Ларисы Досенко.

"Очередное российское преступление пришлось именно на время возвращения Ларисы Ивановны домой с работы, которую она продолжала выполнять, даже в сверхсложных условиях. Все это время женщина находилась в реанимации. Врачи до последнего боролись за ее жизнь, впрочем ранения оказались слишком тяжелыми", – говорится в сообщении.

По данным Прокудина, Ларисе Ивановне было 56 лет, у нее осталась мать и дочь.

Напомним, из-за атаки дрона на маршрутку в Шуменском микрорайоне Херсона погиб 50-летний мужчина. Пострадали 8 человек.