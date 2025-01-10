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10 січня 2025, 04:15

Під Львовом пішохід загинув під колесами двох автомобілів

10 січня 2025, 04:15
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фото: Нацполіція
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Смертельна ДТП сталася у середу пізно ввечері, 8 січня, на трасі "Львів-Тернопіль" у селі Тарасівка Львівського району. Пішохід загинув на місці аварії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Львівській області.

За матеріалами слідства, близько 23:00 водій автомобіля Skoda Octavia збив на дорозі чоловіка віком 35-40 років. Після цього на потерпілого наїхав мікроавтобус Volkswagen Transporter.

"Пішохід від отриманих травм помер на місці події, його особа встановлюється", – йдеться в повідомленні.

За кермом легковика перебував 72-річний житель Хмельниччини, а мікроавтобусом керував 63-річний мешканець Кіровоградщини.

Триває досудове розслідування. Винуватцю ДТП загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагічної аварії.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, що допоможе встановити обставини цієї ДТП та особу загиблого, просять повідомити на оперативну лінію "102" або в найближчий підрозділ поліції.

Нагадаємо, 8 січня на Львівщині легковик Mazda зіткнувся з вантажівкою MAN. В аварії загинув чоловік, постраждали два чотирирічні хлопчики.

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