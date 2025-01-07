На Херсонщині росіяни атакували дроном автівку: загинув чоловік
У вівторок, 7 січня, російські окупанти атакували з дрона легковик у селищі Наддніпрянське Херсонського району
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Внаслідок скидання вибухівки на цивільний автомобіль смертельні поранення дістав 62-річний чоловік.
Нагадаємо, впродовж 6 січня окупанти атакували близько 40 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинули дві людини, 17 мирних мешканців отримали поранення.
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