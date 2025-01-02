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02 січня 2025, 17:20

Окупанти атакували дронами села на Херсонщині: постраждали 4 людей

02 січня 2025, 17:20
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Сьогодні вдень, 2 січня, російські війська тероризували дронами-камікадзе село Станіслав Херсонського району. Вчора під обстрілом опинилася сусідня Широка Балка. Внаслідок ворожих атак постраждали мирні жителі

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, інформує RegioNews.

За наявною інформацією, у Станіславі під ворожий удар потрапив 35-річний чоловік, який перебував на подвірʼї будинку. У нього діагностували вибухову травму, контузію, уламкові пораненні кінцівок та обличчя.

"До лікарні доставили ще одного постраждалого через атаку російського дрона у Станіславі. 33-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію, часткову ампутацію стопи, поранення ніг. Обоє потерпілих перебувають у тяжкому стані. Медики борються за їхні життя", – йдеться у повідомленні.

Також сьогодні до лікарні звернулися херсонці, які вчора постраждали через атаку російського дрона у Широкій Балці. У момент скидання вибухівки 26-річна жінка та 20-річний хлопець їхали вулицею в машині. Внаслідок скидання вибухівки з дрона вони дістали вибухові травми та уламкові поранення. Обом потерпілим надали медичну допомогу та відпустили на амбулаторне лікування.

Нагадаємо, вночі 2 січня окупаційні війська РФ атакували село Михайлівка Бериславського району. Росіяни поцілили з танка по місцевому будинку культури.

Раніше повідомлялося, що 2 січня російські терористи вдарили з артилерії по маршрутці з пасажирами у Корабельному районі Херсона. Внаслідок ворожого обстрілу поранені мирні жителі.

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