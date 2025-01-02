Окупанти атакували дронами села на Херсонщині: постраждали 4 людей

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Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, інформує RegioNews.

За наявною інформацією, у Станіславі під ворожий удар потрапив 35-річний чоловік, який перебував на подвірʼї будинку. У нього діагностували вибухову травму, контузію, уламкові пораненні кінцівок та обличчя.

"До лікарні доставили ще одного постраждалого через атаку російського дрона у Станіславі. 33-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію, часткову ампутацію стопи, поранення ніг. Обоє потерпілих перебувають у тяжкому стані. Медики борються за їхні життя", – йдеться у повідомленні.

Також сьогодні до лікарні звернулися херсонці, які вчора постраждали через атаку російського дрона у Широкій Балці. У момент скидання вибухівки 26-річна жінка та 20-річний хлопець їхали вулицею в машині. Внаслідок скидання вибухівки з дрона вони дістали вибухові травми та уламкові поранення. Обом потерпілим надали медичну допомогу та відпустили на амбулаторне лікування.

Нагадаємо, вночі 2 січня окупаційні війська РФ атакували село Михайлівка Бериславського району. Росіяни поцілили з танка по місцевому будинку культури.

Раніше повідомлялося, що 2 січня російські терористи вдарили з артилерії по маршрутці з пасажирами у Корабельному районі Херсона. Внаслідок ворожого обстрілу поранені мирні жителі.