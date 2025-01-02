Росіяни з танка обстріляли будинок культури в селі на Херсонщині
У четвер вночі, 2 січня, окупаційні війська РФ атакували село Михайлівка Бериславського району. Росіяни поцілили з танка по місцевому будинку культури
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, інформує RegioNews.
На щастя, жертв і потерпілих внаслідок ударів РФ немає.
"ворог обстріляв село з танка. Внаслідок "прильотів" пошкоджено місцевий будинок культури", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 2 січня російські терористи атакували з артилерії Корабельний район Херсона. Окупанти вдарили з артилерії по маршрутці з пасажирами. Внаслідок ворожого обстрілу поранені мирні жителі.
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