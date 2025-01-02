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02 января 2025, 17:28

Оккупанты атаковали дронами села на Херсонщине: пострадали 4 человека

02 января 2025, 17:28
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Иллюстративное фото: Нацполиция
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Сегодня днем, 2 января, российские войска терроризировали дронами-камикадзе село Станислав Херсонского района. Вчера под обстрелом оказалась соседняя Широкая Балка. В результате вражеских атак пострадали мирные жители

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, информирует RegioNews.

По имеющейся информации, в Станиславе под вражеский удар попал 35-летний мужчина, который находился во дворе дома. У него диагностировали взрывную травму, контузию, обломочные ранения конечностей и лицо.

"В больницу доставили еще одного пострадавшего из-за атаки российского дрона в Станиславе. 33-летний мужчина получил взрывную травму, контузию, частичную ампутацию стопы, ранения ног. Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Медики борются за их жизнь", - говорится в сообщении.

Также сегодня в больницу обратились херсонцы, пострадавшие вчера из-за атаки российского дрона в Широкой Балке. В момент сброса взрывчатки 26-летняя женщина и 20-летний парень ехали по улице в машине. В результате сброса взрывчатки с дрона они получили взрывные травмы и обломочные ранения. Обоим пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Напомним, ночью 2 января оккупационные войска РФ атаковали село Михайловка Бериславского района. Россияне попали из танка по местному дому культуры.

Ранее сообщалось, что 2 января российские террористы ударили из артиллерии по маршрутке с пассажирами в Корабельном районе Херсона. В результате вражеского обстрела ранены мирные жители.

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