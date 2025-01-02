У Херсоні росіяни вдарили з артилерії по маршрутці з пасажирами: поранені 5 цивільних
Сьогодні, 2 січня, російські терористи атакували з артилерії Корабельний район Херсона. Внаслідок ворожого обстрілу поранені мирні жителі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.
За матеріалами слідства, росіяни завдали удару з артилерії по Херсону близько 10:45.
"Під обстріл потрапила маршрутка з пасажирами. Попередньо відомо, що поранення отримали 5 осіб. Інформація уточнюється", — йдеться в повідомленні.
За фактом порушення законів та звичаїв війни триває досудове розслідування. Правоохоронці документують воєнні злочини, вчинені Росією.
Нагадаємо, протягом минулої доби, 1 січня, внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини дві людини загинули, ще шестеро цивільних дістали поранення.
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