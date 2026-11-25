Фото: Херсонська обласна прокуратура

Жителю Херсонщини заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності. За даними слідства, чоловік обійняв посаду в окупаційній адміністрації Чаплинки та відповідав за внутрішню політику, земельні відносини й інші сфери

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

За даними слідства, у вересні 2024 року 36-річний чоловік обійняв посаду так званого "заместителя главы Чаплынского муниципального округа Херсонской области по внутренней политике".

Відповідно до своїх функціональних обов’язків він опікувався питаннями внутрішньої політики, а також курував сфери земельних відносин, житлово-комунального господарства, агропромислового комплексу та продовольчої політики.

Крім того, підозрюваний відповідав за цивільну оборону, надзвичайні ситуації, мобілізаційну роботу та безпеку на території так званого "Чаплинського муніципального округу".

Також чоловік очолює окупаційну "комісію по делам несовершеннолетних и защите их прав". Він координує та контролює її діяльність, головує на засіданнях, під час яких адміністративні справи розглядають за законодавством РФ.

За процесуального керівництва Херсонської обласної та Бериславської окружної прокуратур чоловіку заочно повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо,що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.