В Херсоне россияне ударили из артиллерии по маршрутке с пассажирами: ранены 5 гражданских

фото: Херсонская областная прокуратура

Сегодня, 2 января, российские террористы атаковали из артиллерии Корабельный район Херсона. В результате вражеского обстрела ранены мирные жители

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

По материалам следствия, россияне нанесли удар по артиллерии по Херсону около 10:45.

"Под обстрелы попала маршрутка с пассажирами. Предварительно известно, что ранения получили 5 человек. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

По факту нарушения законов и обычаев войны идет досудебное расследование. Правоохранители документируют военные преступления, совершенные Россией.

Напомним, за прошедшие сутки, 1 января, в результате вражеских обстрелов Херсонщины два человека погибли, еще шесть гражданских получили ранения.