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Внаслідок чергової атаки на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини пошкоджено магістральні мережі. Без електропостачання залишилася частина Дніпра та чотирьох районів області

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації, передає RegioNews.

Зокрема, без світла опинилися частина Дніпра, Дніпровського, Павлоградського, Синельниківського та Самарівського районів.

Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація. Насамперед електропостачання повертатимуть об’єктам критичної інфраструктури.

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі", — зазначили в ОВА.

Нагадаємо, що російські військові атакували автомобіль бригади ДТЕК поблизу одного з прифронтових сіл Дніпропетровської області. У момент удару енергетики оглядали лінії електропередачі.