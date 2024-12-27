Росіяни накрили з артилерії околиці Херсона: постраждали цивільні

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Сьогодні вдень, 27 грудня, окупаційні війська РФ вдарили з артилерії по селищах Білозерка та Комишани Херсонського району. Внаслідок атаки постраждали чоловік і жінка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.

Спочатку окупанти накрили вогнем Білозерку.

"Внаслідок ворожого обстрілу 42-річний чоловік дістав вибухову травму і контузію. Наразі постраждалий перебуває у лікарні, де отримує необхідну меддопомогу", — йдеться в повідомленні.

Згодом дісталося Комишанам. Через російський артилерійський обстріл постраждала пенсіонерка. Відомо, що в момент атаки 65-річна жінка перебувала у будівлі. Вона дістала вибухову травму та контузію. Медики надали потерпілій допомогу на місці.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 27 грудня, внаслідок чергової дронової атаки РФ на Херсон постраждав місцевий житель.

Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби на Херсонщині внаслідок російських обстрілів отримали поранення шестеро людей.