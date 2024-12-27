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27 грудня 2024, 08:54

Окупанти за добу обстріляли 30 населених пунктів Херсонщини: шестеро поранених

27 грудня 2024, 08:54
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фото: поліція
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Протягом минулої доби під російськими обстрілами опинилися 30 населених пунктів Херсонської області

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Комишани, Дудчани, Томина Балка, Білозерка, Дар'ївка, Берислав, Тягинка, Томарине, Червоний Маяк, Широка Балка, Станіслав, Качкарівка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Понятівка, Микільське, Вірівка, Антонівка, Придніпровське, Садове, Зміївка, Ольгівка, Монастирське, Миколаївка, Велетенське, Іванівка, Кізомис, Чорнобаївка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 22 приватні будинки.Також окупанти понівечили садове товариство, господарчу споруду та приватні автомобілі.

Через російські удари отримали поранення 6 людей.

Нагадаємо, у ніч на 27 грудня російська армія завдала ракетного удару по промисловій інфраструктурі Запоріжжя.

Впродовж доби окупанти завдали 287 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.

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