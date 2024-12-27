Окупанти вдарили дроном по Херсонському району: поранений цивільний
У п'ятницю, 27 грудня, російські військові вдарили дроном по селищу Білозерка Херсонського району. Внаслідок атаки поранення дістав цивільний
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.
"Внаслідок скидання вибухівки з дрона 51-річний чоловік, який перебував на вулиці, дістав вибухову травму, уламкові поранення ноги та спини", — йдеться в повідомленні.
Потерпілого ушпиталили до лікарні.
Нагадаємо, сьогодні вранці, 27 грудня, внаслідок чергової дронової атаки РФ на Херсон постраждав місцевий житель.
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