Окупанти вбили мешканця Херсонщини, поранені двоє цивільних
Вчора, 23 грудня, російські війська атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула та ще двоє цивільних дістали поранення
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Придніпровське, Садове, Молодіжне, Комишани, Білозерка, Кізомис, Станіслав, Широка Балка, Томина Балка, Гончарне, Новодмитрівка, Микільське, Дар'ївка, Понятівка, Берислав, Шляхове, Одрадокам'янка, Новоберислав, Львове, Томарине, Веселе, Бургунка, Вірівка, Іванівка, Козацьке, Монастирське, Тягинка, Новотягинка, Дніпровське, Федорівка, Ольгівка, Новоолександрівка, Миколаївка, Гаврилівка, Осокорівка та Нововоронцовка.
"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення", — йдеться у повідомленні.
Російські загарбники атакували житлові квартали. Окупанти пошкодили 19 приватних будинків. Також росіяни понівечили газопровід, господарчу споруду та приватний автомобіль.
Відділ комунікації поліції Херсонської області показав наслідки ворожих атак 23 грудня.
Нагадаємо, 23 грудня російські війська атакували безпілотником Берислав на Херсонщині. Внаслідок ворожих ударів загинув мирний житель. Також поранені двоє чоловіків в Антонівці та в Кізомисі.