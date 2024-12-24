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24 декабря 2024, 09:45

Оккупанты убили жителя Херсонщины, ранены двое гражданских

24 декабря 2024, 09:45
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фото: Нацполиция
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Вчера, 23 декабря, российские войска атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов один человек погиб и еще двое гражданских получили ранения

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались: Херсон, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Молодежное, Камышаны, Белозерка, Кизомис, Станислав, Широкая Балка, Томина Балка, Гончарное, Новодмитровка, Никольское, Дарьевка, Понятовка, Берислав, Шляховое, Одрадокаменка, Новоберислав, Львово, Томарино, Веселое, Бургунка, Веревка, Ивановка, Казацкое, Монастырское, Тягинка, Новотягинка, Днепровское, Федоровка, Ольговка, Новоалександровка, Николаевка Гавриловка, Осокоровка и Нововоронцовка.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения", — говорится в сообщении.

Российские захватчики атаковали жилые кварталы. Jккупанты повредили 19 частных домов. Также россияне изуродовали газопровод, хозяйственное сооружение и частный автомобиль.

Отдел коммуникации полиции Херсонской области показал последствия вражеских атак 23 декабря.

Напомним, 23 декабря российские войска атаковали беспилотником Берислав Херсонской области. В результате вражеских ударов погиб мирный житель. Также ранены двое мужчин в Антоновке и в Кизомысе.

РФ война обстрелы Херсонская область погибший пострадавшие Прокудин Александр Сергеевич
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