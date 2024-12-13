Через атаку російських безпілотників загинула мешканка Херсонщини

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Внаслідок російської дронової атаки на селище Козацьке Бериславського району загинула жінка. Про черговий воєнний злочин росіян стало відомо сьогодні, 13 грудня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.

"Ворог вдарив по населеному пункту з БпЛА ранку одинадцятого грудня, через що смертельні поранення дістала 50-річна жінка", – йдеться у повідомленні.

Також стало відомо, що з Козацького до лікарні доставили постраждалого через атаку російського дрона 11 грудня 55-річного чоловіка. У херсонця діагностували вибухову травму, контузію, множинні уламкові поранення живота, паху та руки. Наразі він перебуває під наглядом лікарів.

Нагадаємо, 12 грудня російські війська обстріляли Херсонщину з артилерії та БпЛА. Внаслідок ворожих обстрілів двоє цивільних загинули, ще четверо мирних мешканців дістали поранення.