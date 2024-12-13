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13 грудня 2024, 14:46

Двоє загиблих і четверо поранених: поліція показала наслідки обстрілів Херсонщини

13 грудня 2024, 14:46
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фото: Нацполіція
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Протягом минулої доби окупанти атакували цивільну інфраструктуру Херсонщини з артилерії та БпЛА. Внаслідок ворожих обстрілів двоє цивільних загинули та четверо поранені

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Херсонській області, передає RegioNews.

"У Херсонському районі під ворожим вогнем перебували обласний центр, Антонівка, Придніпровське, Широка Балка та Садове. У Бериславському районі під російські обстріли потрапила Гаврилівка", – йдеться у повідомленні.

Через ворожі удари пошкоджені чотири приватні будинки та три багатоповерхівки, сім автомобілів, серед них транспортний засіб поліції, сільськогосподарська техніка, адміністративна будівля та приміщення банківської установи, газогін.

За фактами воєнних злочинів армії РФ слідчі поліції розпочали 11 кримінальних проваджень.

Нагадаємо, зранку 12 грудня окупаційні війська РФ атакували дроном магазин у Херсоні. Також вчора загарбники вдарили по селищу Козацьке Бериславського району. Загинули дві людини, постраждав чоловік.

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