Росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільну автівку в Херсоні: є поранені
У п'ятницю вранці, 13 грудня, російські війська атакували безпілотником автомобіль у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок вибуху поранення дістали мирні мешканці міста
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.
За даними слідства, окупанти атакували дроном автомобіль із цивільними близько 7:25.
"Унаслідок скидання вибухівки поранення дістали 50-річна жінка та 35-річний чоловік", – йдеться у повідомленні.
За фактом порушення законів та звичаїв війни триває досудове розслідування. Правоохоронці документують воєнні злочини, вчинені військовими РФ.
Нагадаємо, протягом минулої доби окупанти атакували цивільну інфраструктуру Херсонщини з артилерії та БпЛА. Внаслідок ворожих обстрілів двоє цивільних загинули, ще четверо поранені.