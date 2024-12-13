Из-за атаки российских беспилотников погибла жительница Херсонщины
В результате российской дроновой атаки на поселок Казацкое Бериславского района погибла женщина. Об очередном военном преступлении россиян стало известно сегодня, 13 декабря
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
"Враг ударил по населенному пункту из БпЛА утра одиннадцатого декабря, из-за чего смертельные ранения получила 50-летняя женщина", – говорится в сообщении.
Напомним, 12 декабря российские войска обстреляли Херсонщину из артиллерии и БпЛА. В результате вражеских обстрелов двое гражданских погибли, еще четверо мирных жителей получили ранения.
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