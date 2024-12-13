Двое погибших и четверо раненых: полиция показала последствия обстрелов Херсонщины

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За прошедшие сутки оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру Херсонщины по артиллерии и БпЛА. В результате вражеских обстрелов двое гражданских погибли и четверо ранены

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Херсонской области, передает RegioNews.

"В Херсонском районе под вражеским огнем находились областной центр, Антоновка, Приднепровское, Широкая Балка и Садовое. В Бериславском районе под российские обстрелы попала Гавриловка", – говорится в сообщении.

Из-за вражеских ударов повреждены четыре частных дома и три многоэтажки, семь автомобилей, в том числе транспортное средство полиции, сельскохозяйственная техника, административное здание и помещения банковского учреждения, газопровод.

По фактам военных преступлений армии РФ полиция начала 11 уголовных производств.

Напомним, утром 12 декабря оккупационные войска РФ атаковали дроном магазин в Херсоне. Также вчера захватчики ударили по поселку Казацкое Бериславского района. Погибли два человека, пострадал мужчина.