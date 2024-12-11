Окупанти вдарили дроном по Херсону, поранена жінка
В середу, 11 грудня, близько 12:20 росіяни атакували дроном Дніпровський район Херсона
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА, передає RegioNews.
Внаслідок скидання вибухівки з дрона 91-річна жінка, яка перебувала на вулиці, дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги.
Лікарі надали постраждалій медичну допомогу на місці.
Нагадаємо, 11 грудня російські окупанти завдали удару безпілотником по селищу Червоний Маяк Бериславського району. Загарбники поцілили по цивільному авто.
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