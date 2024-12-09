Российские войска ударили дроном по гражданскому автомобилю в Херсоне: водителя госпитализировали
Сегодня вечером, 9 декабря, оккупационные войска РФ атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона. Ранения получил местный житель
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
По имеющимся данным, оккупанты атаковали автомобиль около 17:30.
"Из-за сброса взрывчатки на транспортное средство 44-летний мужчина получил взрывную травму и множественные обломочные ранения спины", — говорится в сообщении.
Пострадавшего госпитализировали в больницу. Сейчас херсонцу оказывают медицинскую помощь.
Напомним, 9 декабря в поселке Камышаны Херсонского района мужчина взорвался на "растяжке".
Также сообщалось, что в пригороде Херсона россияне сбросили взрывчатку с дрона на велосипедиста. Пострадал 64-летний мужчина.