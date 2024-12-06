Окупанти вночі обстріляли Білозерку на Херсонщині: пошкоджений будинок, є постраждала
Вночі 6 грудня російські окупанти били з артилерії по селищу Білозерка на Херсонщині
Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає RegioNews.
Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок. В оселі зруйновані дах та стіни, вибиті вікна й двері.
Постраждала жінка. Вона отримала уламкові поранення руки та ноги.
Нагадаємо, впродовж 5 грудня російські військові обстріляли 10 населених пунктів Херсонщини. Через ворожі удари дістали поранення 6 людей.
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