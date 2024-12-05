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05 грудня 2024, 08:56

За добу окупанти вбили двох мешканців Херсонщини, постраждали 10 людей

05 грудня 2024, 08:56
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Протягом 4 грудня російські війська атакували 21 населений пункт Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинули дві людини, ще 10 цивільних дістали поранення

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Берислав, Інгулець, Понятівка, Микільське, Придніпровське, Приозерне, Томина Балка, Широка Балка, Велетенське, Червоний Маяк, Милове, Монастирське, Білозерка, Високе, Нововоронцовка, Надеждівка, Зеленівка, Новодмитрівка та Станіслав.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 10 - дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Російські загарбники били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах регіону. Окупанти пошкодили п'ять приватних будинків. Також росіяни понівечили газопроводи, господарчі споруди та приватні автомобілі.

Нагадаємо, у середу, 4 грудня, російські окупанти атакували безпілотниками селище Антонівка Херсонського району. Внаслідок ворожих ударів загинув 67-річний чоловік, поранені цивільні.

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