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У середу, 4 грудня, російські окупанти вкотре атакували безпілотниками селище Антонівка Херсонського району. Внаслідок ворожих ударів одна людина загинула, є поранені

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає RegioNews.

"Рашисти з безпілотника вбили людину в Антонівці. Травми, несумісні з життям, внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона отримав 67-річний чоловік. Співчуття рідним і близьким загиблого", — йдеться в повідомленні.

Роман Мрочко додав, що внаслідок ворожих атак також поранені двоє мешканців Антонівки. Відомо, що 79-річну жінку доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням плеча. Чоловік 60 років отримав мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Нагадаємо, вранці 4 грудня росіяни атакували безпілотником Дніпровський район Херсона. Внаслідок скиду вибухівки з дрона постраждав місцевий мешканець.