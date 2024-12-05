За сутки оккупанты убили двух жителей Херсонщины, пострадали 10 человек
В течение 4 декабря российские войска атаковали 21 населенный пункт Херсонской области. В результате вражеских обстрелов погибли два человека, еще 10 гражданских получили ранения
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались: Херсон, Антоновка, Берислав, Ингулец, Понятовка, Никольское, Приднепровское, Приозерное, Томина Балка, Широкая Балка, Велетенское, Красный Маяк, Милово, Монастырское, Белозерка, Высокое, Нововоронцовка, Надеждовка, Зеленовка, Новодмитровка и Станислав.
"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 10 получили ранения", — говорится в сообщении.
Российские захватчики били по критической инфраструктуре и жилым кварталам региона. Оккупанты повредили пять частных домов. Также россияне изуродовали газопроводы, хозяйственные постройки и частные автомобили.
Напомним, в среду, 4 декабря, российские оккупанты атаковали беспилотниками поселок Антоновка Херсонского района. В результате вражеских ударов погиб 67-летний мужчина, ранены гражданские.