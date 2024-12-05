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На Запоріжжі розвідники знищили РСЗВ "Ураган" і транспорт окупантів
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05 грудня 2024, 08:44

Росіяни обстріляли Запорізьку область з авіації та РСЗВ: поранена жінка

05 грудня 2024, 08:44
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фото: Запорізька ОВА
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Протягом минулої доби, 4 грудня, російські окупаційні війська завдали 389 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждала мирна мешканка, пошкоджена цивільна інфраструктура

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, за добу окупанти зруйнували щонайменше вісім житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

"78-річна жінка отримала поранення внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району", – йдеться у повідомленні.

Іван Федоров додав, що вчора:

  • війська РФ здійснили 13 авіаційних ударів по Гуляйполю, Новоандріївці та Новопавлівці.
  • 236 БпЛА різної модифікації атакували Комишуваху, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку.
  • п'ять обстрілів із РСЗВ окупанти завдали по території Гуляйполя, Новоданилівки та Малої Токмачки.
  • 135 артилерійських ударів прийшлися по Камʼянському, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю та Новодарівці.

Нагадаємо, на Запоріжжі розвідники знищили РСЗВ "Ураган" і транспорт російських окупантів.

РФ війна обстріли окупанти Запорізька область постраждала Запорізька ОВА Федоров Іван Сергійович
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