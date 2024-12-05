Росіяни обстріляли Запорізьку область з авіації та РСЗВ: поранена жінка

В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...

Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців

29 листопада 2024

Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації

Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...