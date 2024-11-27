21 ноября 2024

Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины

Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...