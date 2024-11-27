Повреждены дома и больница: в ОВА показали последствия обстрела Херсона
Днем 21 ноября российские военные накрыли огнем Днепровский район Херсона
Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает RegioNews.
Под ударами оказались один из медучреждений города, а также многоквартирные дома. В результате "прилетов" здания получили серьезные повреждения. В больнице выбиты окна и образовалась большая дыра в стене. В домах горожан – разбиты балконы и стекла.
Продолжается ликвидация последствий вражеских ударов, производятся первоочередные восстановительные работы.
Напомним, в результате обстрела Херсона пострадала 70-летняя женщина. Ее госпитализировали.
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