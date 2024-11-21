На Херсонщині через російські обстріли загинула жінка
Внаслідок ворожої атаки на село Дарʼївка Херсонського району загинула місцева жителька. Окупанти здійснили обстріл 19 листопада
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Про трагедію стало відомо в четвер, 21 листопада. За наявною інформацією, у момент російської атаки 62-річна жінка перебувала вдома.
"На жаль, вона дістала поранення, несумісні з життям. Мої співчуття рідним вбитої", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, протягом 20 листопада російські окупанти обстрілювали 12 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще 10 мирних мешканців постраждали.
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