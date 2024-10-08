На Херсонщині окупанти вбили цивільного, ще 24 людини дістали поранення

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Вчора, 7 жовтня, російські війська били по 16 населених пунктах Херсонській області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали 24 цивільних, одна людина загинула

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Придніпровське, Зимівник, Антонівка, Садове, Комишани, Білозерка, Новодмитрівка, Томина Балка, Широка Балка, Софіївка, Станіслав, Шляхове, Берислав, Монастирське, Милове та місто Херсон.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 24 - дістали поранення, з них - 4 дитини", — йдеться у повідомленні.

Російські загарбники поцілили в освітні заклади, заклад культури, бібліотеку та адмінбудівлю. Війська ворога атакували житлові квартали, пошкодили 14 багатоповерхівок та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Нагадаємо, поліцейські показали, як рятували дитину під час російського авіаудару по Херсону.

Як повідомлялося раніше, вранці 7 жовтня росіяни скинули на Центральний район Херсона чотири керовані авіабомби. Внаслідок атаки постраждали 20 людей. Через авіаудари РФ пошкоджені 14 багатоквартирних будинків, два дитячі садки та школа, два приватних будинки, а також автомобілі.